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Сегодня, 11:32

Панин и Яковлев проведут детский мини-турнир «Уральская классика» в Магнитогорске

Сергей Разин
корреспондент
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21 декабря в Магнитогорске пройдет детский мини-турнир «Уральская классика».

Организаторами выступят капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин и капитан «Металлурга» Егор Яковлев. На специально построенной ледовой коробке в парке «Притяжение» на лед вместе с детьми выйдут олимпийские чемпионы, игроки КХЛ, блогеры и журналисты.

«Мы проводим уже третью зимнюю «Уральскую классику» — «матч звезд» для детей из всех ближайших районов. С каждым годом желающих сыграть с нами только прибавляется. Через такие мероприятия мы хотим привить детям любовь к хоккею и спорту в целом — в этом и есть главная цель «Уральской классики». Для нас и ребят это настоящее вдохновение!» — сказал Панин.

Также в турнире примут участие актеры сериала «Молодежка» Влад Канопка, Матвей Зубалевич, Игорь Огурцов и другие.

Григорий Панин
Егор Яковлев (ХК Металлург)
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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