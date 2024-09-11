Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:05

Защитник «Салавата Юлаева» Панин: «Радует, что в меньшинстве хорошо себя проявляем»

Telegram Дзен

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:3).

— Какие эмоции остались от игры?

— Хороший был матч. Много голевых и реализованных моментов. Радует, что в меньшинстве хорошо себя проявляем. Положительные эмоции всегда, когда выигрываешь, когда игра хорошо складывается. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать. А так, ребята молодцы, старались, каждую минуту выкладывались, хотели порадовать болельщиков, что мы и сделали.

— Сегодня в воротах играл Семен Вязовой — совсем молодой вратарь. Старались ему помочь и где-то взять больше на себя?

— Знаете, больше брать на себя это не совсем правильно. Наоборот, когда он выручает, когда он вытаскивает, а сегодня достаточно много таких моментов было, от этого он растет. А что-то ему говорить — только если подбодрить. Тут работа каждого игрока ловить на себя, все взаимосвязано.

— Вы сегодня стали автором шайбы, поделитесь, как это было?

— Бросил из-под игрока, попал в створ ворот. Самое главное, что это помогло выиграть команде.

«Салават Юлаев» провел три игры на старте сезона, во всех из которых одержал победы. Уфимцы с 6 очками идут вторыми в Восточной конференции. «Автомобилист» после четырех матчей с 4 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

София Митченкова

Григорий Панин
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Камала Харрис и Дональд Трамп проведут дебаты
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
Почему Кордоба отказался от переезда в Москву, Титов снова выйдет на поле. Что происходит в «Спартаке»
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя