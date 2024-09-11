Защитник «Салавата Юлаева» Панин: «Радует, что в меньшинстве хорошо себя проявляем»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:3).

— Какие эмоции остались от игры?

— Хороший был матч. Много голевых и реализованных моментов. Радует, что в меньшинстве хорошо себя проявляем. Положительные эмоции всегда, когда выигрываешь, когда игра хорошо складывается. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать. А так, ребята молодцы, старались, каждую минуту выкладывались, хотели порадовать болельщиков, что мы и сделали.

— Сегодня в воротах играл Семен Вязовой — совсем молодой вратарь. Старались ему помочь и где-то взять больше на себя?

— Знаете, больше брать на себя это не совсем правильно. Наоборот, когда он выручает, когда он вытаскивает, а сегодня достаточно много таких моментов было, от этого он растет. А что-то ему говорить — только если подбодрить. Тут работа каждого игрока ловить на себя, все взаимосвязано.

— Вы сегодня стали автором шайбы, поделитесь, как это было?

— Бросил из-под игрока, попал в створ ворот. Самое главное, что это помогло выиграть команде.

«Салават Юлаев» провел три игры на старте сезона, во всех из которых одержал победы. Уфимцы с 6 очками идут вторыми в Восточной конференции. «Автомобилист» после четырех матчей с 4 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

София Митченкова