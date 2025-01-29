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Сегодня, 19:24

Панин получил повреждение и был отправлен в реанимацию

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что в первом периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2) защитник Григорий Панин получил травму в жестком столкновении с нападающим омичей Джованни Фьоре.

«У него сломано ребро, он знал, что будет жесткий удар, на характере пошел туда. В принципе, как мы смотрели на видео, локтем ему попали в область ребер. Это доказывает, что у нас правильный капитан. Это нужно было, этот силовой прием придал уверенности команде», — сказал Козлов на пресс-конференции.

В матче с «Авангардом» Григорий Панин провел на площадке всего три смены, в общей сложности отыграв чуть более двух минут. В текущем сезоне защитник уфимского клуба сыграл 48 матчей, набрав 7 (2+5) очков.

Виктор Козлов
Григорий Панин
ХК Салават Юлаев
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