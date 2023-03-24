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Сегодня, 14:23

Панин прокомментировал поражение от «Адмирала» в первом раунде плей-офф КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение от «Адмирала» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«В чем система «Адмирала» заключалась? В том, что они весь сезон играли по одной системе, играли в откат и на контратаках забивали. В принципе, они и с нами так играли. И мы это знали. Но есть форс-мажорные обстоятельства, которые мешают. Начало их атаки было выбросом. Они хорошо играли в обороне. Переиграл же нас Серебряков. Задача тренера — поставить систему. У нас также работала наша система — мы создавали моменты, угрожали воротам соперника. С овертаймами мы сыграли 21 период. Полностью провалили мы один период, когда во Владивостоке при счете 2:0 встали в третьем периоде. Ну, из оставшихся двух матчей можно взять отрезки игры, из которых наберется два периода, которые мы провели неудачно. Но в остальном было тотальное доминирование. Если бы мы вчистую проиграли «Адмиралу», то был бы другой разговор», — приводит слова Панина Sport24.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ-2022/23 «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах. В первом раунде плей-офф КХЛ команда проиграла «Адмиралу» со счетом 2-4 в серии.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-24-panin-o-porazhenii-admiralu-polnostyu-my-provalili-odin-period-v-ostalnom-bylo-totalnoye-dominirovaniye
Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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