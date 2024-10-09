9 октября, 06:12
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:2).
— Результат отрицательный. По содержанию хорошо играли, создали много моментов, но не реализовали их, — приводит слова Панина официальный сайт клуба. — Только результат дает понимание, как команда готова. Не могу сказать, что долгая пауза сказалась на матче. Мы хорошо играли, нас не зажимали в зоне, мы атаковали. Не могу сказать, что пауза сказалась.
— Как готовились к матчу с ЦСКА?
— Мы знали, что они после двух тяжелых поражений и у Бориса Михайлова день рождения. Мы понимаем, что в Москве хорошо поддерживают ЦСКА. Может быть, первые минуты была нервозность, но потом все было хорошо. Готовились на победу.
ЦСКА одержал седьмую победу в нынешнем сезоне. Команда из Москвы набрала 17 очков за 14 матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (12 баллов после 10 игр) занимает восьмую позицию на «Востоке».
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Нефтехимик
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|Ак Барс
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|Металлург Мг
|15
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|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
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|7
|4
|14
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|Адмирал
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|6
|7
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|Лада
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|Авангард
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|Амур
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|Барыс
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Мерфи Тревор
Сибирь
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|17
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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|16
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|10
|14
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Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
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Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11