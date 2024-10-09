Панин — о поражении от ЦСКА: «Салават» создал много моментов, но не реализовал их»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:2).

— Результат отрицательный. По содержанию хорошо играли, создали много моментов, но не реализовали их, — приводит слова Панина официальный сайт клуба. — Только результат дает понимание, как команда готова. Не могу сказать, что долгая пауза сказалась на матче. Мы хорошо играли, нас не зажимали в зоне, мы атаковали. Не могу сказать, что пауза сказалась.

— Как готовились к матчу с ЦСКА?

— Мы знали, что они после двух тяжелых поражений и у Бориса Михайлова день рождения. Мы понимаем, что в Москве хорошо поддерживают ЦСКА. Может быть, первые минуты была нервозность, но потом все было хорошо. Готовились на победу.

ЦСКА одержал седьмую победу в нынешнем сезоне. Команда из Москвы набрала 17 очков за 14 матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (12 баллов после 10 игр) занимает восьмую позицию на «Востоке».