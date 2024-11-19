Панин — о поражении от «Металлурга»: «Игра для «Салавата» сложилась хорошо, помимо результата»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3 ОТ).

«В целом, хорошо играли. «Металлург» хорошо действовал в обороне. Команды не дали создать опасных моментов, за исключением вот этих выходов в ноль в третьем периоде. Считаю, что для нас игра сложилась хорошо, помимо результата. Конечно, хотелось выиграть, но это хоккей, это спорт, всякое бывает. Идем дальше.

Проиграли «Металлургу» седьмой домашний матч подряд? Да ладно?! Я просто не знал о такой статистике. Не могу сказать, что это какой-то злой рок. Есть определенные обстоятельства, которые влияют на результат. Каждая следующая игра — это шанс что-то изменить», — приводит слова Панина официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 34 очка за 25 игр и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимская команда прервала серию из трех побед подряд. «Металлург» после 29 встреч располагается на пятой позиции на «Востоке» с 31 баллом.