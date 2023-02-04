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Сегодня, 05:14

Панин рассказал, что испытывал тревогу перед матчем с ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Принципиальны ли для меня матчи с ЦСКА? Могу сказать, что в начале ощущалась какая-то внутренняя тревога, принципиальность. Но когда выходишь на лед, эта тревога пропадает. Конечно, хочется выигрывать и набирать очки. Все свелось к мелким ошибкам. Каждая игра складывается из таких мелочей, которые определяют исход матча», — цитирует пресс-служба лиги Козлова.

ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 80 очков. «Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции с 69 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/03/509371.html
Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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