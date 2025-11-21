Видео
Сегодня, 21:45

Панин стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева» с 500 матчами за команду

Алина Савинова

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин провел 500-й матч за уфимскую команду.

Юбилейной для 39-летнего хоккеиста стала игра против «Барыса» (1:2) в FONBET чемпионате КХЛ, которая прошла 21 ноября.

Как сообщает пресс-служба «Салавата», Панин стал вторым игроком в истории клуба, который достиг отметки в 500 матчей за команду. Больше всего игр на счету Теему Хартикайнена (561).

Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За это время он стал двухкратным бронзовым призером КХЛ. Также хоккеист является лучшим защитником команды по показателю полезности (+97).

Источник: https://t.me/hcsu61/34383
