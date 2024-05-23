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Сегодня, 17:34

Панин — о нокауте от Робинсона: «Он не вырубил меня, попал в стекло»

Алина Савинова
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, как его отправил в нокаут нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.

«По телевизору это одна картинка, на стадионе — другая. Робинсон меня выцепил, я, конечно, драться не собирался, но он ударил. Он не вырубил меня, попал в стекло. Я сначала упал, собирался вставать, но судья крикнул: «Лежи». Я понял, зачем мне кричат «Лежи», — чтобы Робинсон получил матч-штраф. Я, соответственно, продолжил лежать и дальше уже началась заварушка. Если бы не арбитр, я бы встал и набросился бы на него», — цитирует Панина Sport24.

Во время второго матча серии первого раунда плей-офф КХЛ Робинсон ударил в лицо защитника уфимцев Панина, после чего тот упал на лед. За этот эпизод спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наложил денежный штраф на игрока челябинской команды. Позже Робинсон в интервью «СЭ» заявил, что не гордится этим моментом.

Источник: Sport24
Бадди Робинсон
Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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