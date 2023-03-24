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Сегодня, 12:43

Панин заявил, что ведет переговоры с «Салаватом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о своем будущем.

«Да, переговоры с «Салаватом» идут. Рассматриваю ли другие клубы? На этот вопрос хочется ответить уклончиво. Можно сказать, что в «Салавате» я уже прирос. Хотелось бы, чтобы здесь создавалась чемпионская команда или команда, которая хочет решать высокие задачи. Конечно, у нас стоит задача выиграть кубок, но каждый год не хватает каких-то деталек. Хотелось бы, чтобы мы подкрутили винтики, и на следующий сезон у нас появилась команда с чемпионским духом. Для меня это очень важный фактор. Мне уже 38 лет будет в новом сезоне. С годами понимаешь, что ощущение от победы в кубке ни с чем несравнимо. И хочешь потешить свое самолюбие, чтобы в будущем тебя называли обладателем Кубка Гагарина», — приводит слова Панина Sport24.

«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в серии.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-24-37-letniy-panin-o-budushchem-peregovory-s-salavatom-idut
Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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