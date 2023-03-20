Панюков рассказал, чего «Ак Барсу» не хватило в матче с «Адмиралом»

Сегодня, 17:08
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков поделился мнением о третьем матче с «Адмиралом» (0:1 ОТ) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.
— Не хватило хладнокровия, спокойствия при завершении. Не хватило точного броска, может, где-то надо было сыграть на паузе. Считаю, мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить. Необходимо гнуть свою линию в следующем матче, реализовывать моменты.
— Согласны, что сегодня значительную работу проделали вратари?
— Конечно, каждый настраивается на эти матчи, выкладывается по полной.
— Чем сегодняшний матч отличался от игр в Казани?
— Особых отличий не было, просто в Казани нам удалось реализовать свои моменты, а здесь — нет. Отсюда такой результат.
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.