Панюков рассказал, за счет чего «Ак Барс» обыграл «Авангард»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Когда выигрываешь, всегда позитив — стараешься перенести его на следующую игру. Очень рад, что мы победили, все сложилось в нашу пользу. В моменте с моим голом постарались сыграть активно. Здорово, что Сэм увидел, зряче отдал на подставление, и доля везения — не бывает такого, чтобы голы без удачи забивались. 2:0 покомфортнее, конечно. Стараемся в каждом матче выполнять тренерскую установку, играть дисциплинированно. Знали, что у соперника — лучшее большинство в лиге, разбирали. Сделали правильные выводы, удалось обойтись без ошибок», — цитирует пресс-служба лиги Панюкова.

«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал «Авангард», идущий четвертым в турнирной таблице Восточной конференции.