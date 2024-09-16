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PARI открыла «комнату гнева» на матчах «Нефтехимика»

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» 14 сентября провел домашний матч в новом сезоне КХЛ и с минимальным счетом обыграл финалиста Кубка Гагарина ярославский «Локомотив». Букмекерская компания PARI, официальный партнер нижнекамской команды, приготовила для ее болельщиков уникальное пространство на домашней арене, где они смогут выплеснуть свои эмоции, — «комнату гнева».

У фанатов «Нефтехимика» появилась возможность выпустить пар, отвести душу после спорных судейских решений или поражения любимой команды. Теперь на домашней арене есть единственная в КХЛ, да и вообще в российском спорте, «комната гнева». Там можно разбивать все, что попадется под горячую руку.

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В первую очередь право воспользоваться комнатой получат самые активные во время матча фанаты. Происходящее в комнате будут снимать на камеру. Нарезку из самых смешных и крутых моментов можно будет найти в социальных сетях клуба.

PARI и «Нефтехимик» сотрудничают с 2022 года. Клуб из Нижнекамска выступает в Континентальной хоккейной лиге с момента основания. Один из лучших своих сезонов команда провела в розыгрыше-2009/10, когда участвовала в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик

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