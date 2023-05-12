Партнер ИИХФ подтвердил, что российский букмекер спонсирует ЧМ-2023

В компании «Инфронт», являющейся маркетинговым партнером Международной федерации хоккея, подтвердили, что российская букмекерская контора «Лига ставок» продолжает оставаться спонсором чемпионата мира.

«Мы подтверждаем, что «Лига ставок» является рекламным партнером чемпионата мира 2023 года на основании многолетнего соглашения», — приводит ТАСС слова представителя компании.

«Лига ставок» в декабре 2020 года подписала соглашение с «Инфронт», по условиям которого получила статус официального партнера турнира на ближайшие пять лет.

ЧМ-2023 пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не примут участие в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.