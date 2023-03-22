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Сегодня, 19:42

Защитник «Адмирала» Паутов: «1-3 в серии — не приговор, будем стараться вытащить ее»

Алина Савинова
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Защитник «Адмирала» Юрий Паутов поделился мнением о четвертом матче с «Ак Барсом» в рамках второго раунда Кубка Гагарина (1:2 ОТ).

«Игра получилась вновь малорезультативной из-за того, что обе команды играют в качественный, оборонительный хоккей. Как следствие, что мы, что они предотвращаем опасные моменты у ворот и, конечно, стоит выделить вратарей, которые хорошо справляются с голевыми моментами. Я бы не сказал, что мы их не дожали в основное время. Да, доля невезения была в концовке. Было много хороших моментов, например, у Берлева и Шевченко, поэтому да, где-то не хватило фарта. 1-3 в серии — не приговор, терять нам уже нечего, поэтому будем стараться вытащить серию, поменять на ее направление, перевести игру на домашние матчи, чтобы зацепиться дальше», — приводит Metaratings.ru слова Паутова.

Пятая игра второго раунда плей-офф КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом» пройдет 24 марта в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии на данный момент 3-1 в пользу казанской команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-admirala-pautov-1-3-v-serii-s-ak-barsom-ne-prigovor-teryat-nam-uzhe-nechego-postaraemsya-vytashit-237512/
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