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Сегодня, 17:58

Буре — о целях ЦСКА на новый сезон: «У нас в клубе все шаги продуманы»

Алина Савинова
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Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре заявил, что московский клуб ставит перед собой высокие цели в новом сезоне КХЛ.

«Никакой тревоги нет. Мы часто встречаемся с президентом клуба Игорем Есмантовичем, руководителем Роснефти Игорем Ивановичем Сечиным. У нас в клубе все шаги продуманы. Ведется огромная работа. Мы двигаемся вперед и цели у нас, как всегда, самые высокие», — приводит пресс-служба армейцев слова Буре.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место турнирной таблице Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф армейцы уступили в первом раунде «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

В марте ЦСКА объявил о назначении Ильи Воробьева главным тренером клуба. 49-летний специалист сменил на этом посту Сергея Федорова, который возглавлял армейцев с 2021 года.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/pavel_bure_vse_shagi_v_klube_produmany/
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Павел Буре
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