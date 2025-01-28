Десятков о поражении от СКА: «Пока «Витязь» обалдевал от фамилии соперника, он нам успели забить два гола»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от СКА (1:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Безобразные два периода с нашей стороны. Пока мы обалдевали от фамилии соперника, они нам успели забить два гола. В третьем периоде, конечно, получше уже было. Пришли в себя, моменты создавали, нужно было забивать. И третий гол, который мы пропустили, он, конечно, совсем не обязательный. С одной шайбочкой тяжело выигрывать», — передает слова Десяткова корреспондент «СЭ».

СКА набрал 61 очко и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 43 очками — на 10-й строчке.