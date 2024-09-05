Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:31

Десятков: «Хотелось выиграть в первом матче в роли главного тренера клуба КХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Игра сегодня у нас откровенно не получилась. Начали нервозно. Попытки убрать эту нервозность периодически какой-то результат давали, но как такового рисунка игры у нас не было. Моменты были, но мы их транжирили — не хватило в завершении хладнокровия, мы сегодня много угодничали. Были ли особенные чувства перед первым матчем в роли главного тренера клуба КХЛ? Хотелось выиграть. Хорошо, что это желание есть, есть неугомонность определенная, чего, к сожалению, моим хоккеистам сегодня немного не хватило. Делаем выводы, к следующей игре, надеюсь, будем в своей стихии», — цитирует пресс-служба лиги Десяткова.

«Адмирал» 6 сентября сыграет на выезде с «Куньлунем». «Витязь» 7 сентября примет «Амур».

Источник: Сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Витязь
Читайте также
Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч»
Дементьева и Афиногенов отметили 20 лет со дня знакомства
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Сегодня
Вчера
Неделя