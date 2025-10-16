Видео
16 октября, 01:10

Десятков: «Игра спецпбригад определила результат в матче с «Адмиралом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Игра спецпбригад определила результат в этом матче с «Адмиралом». В предыдущих трех играх не пропускали в меньшинстве, и казалось, что наладили этот компонент. Начали забивать в большинстве. Сегодня же этого у нас не произошло. Слишком легкие голы пропускает «Лада», слишком тяжело даются забитые голы», — цитирует официальный сайт лиги Десяткова.

«Лада» с 10 очками в 15 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. «Адмирал» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 14 очков в 12 играх.

Источник: Официальный сайт КХЛ
ХК Лада
Павел Десятков
