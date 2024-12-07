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Сегодня, 06:15

Десятков: «Пока соперник, как говорится, доезжал до Балашихи, успели забить три гола»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Казанская команда отыгралась со счета 0:3.

«Хорошее начало. Пока соперник, как говорится, доезжал до Балашихи, успели забить три гола (усмехается). Потом соперник доехал и уже доминировал второй и третий период. Плюс удаления, которые испортили нам игру и результат. Что касается судейства, то все удаления были. Судей могу только похвалить. Поэтому тут надо внутри искать. Нужно уметь эти моменты терпеть и нести ответственность.

Сейчас у нас будут дни отдыха от основного вида деятельности. Потом проведем два микроцикла. Ударный микроцикл проведем и подготовительный перед игрой с «Торпедо». Потом у нас опять пауза. Опять мы ее разобьем на два микроцикла. Где проведем, опять же, подготовительный и силовой микроцикл. Потому что там уже дальше возможностей не будет таких. Будем готовиться», — цитирует пресс-служба клуба Десяткова.

После 34 матчей «Витязь» находится на 9-м месте в Западной конференции с 32 очками. «Ак Барс» занимает 3- место в Восточной конференции, набрав 43 очка в 31 игре.

Источник: Официальный сайт
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Витязь
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