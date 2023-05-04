Павел Порядин: «Спартак» — хороший вариант. Благодарен «Нефтехимику», но мне хочется расти»

Нападающий «России 25» Павел Порядин прокомментировал то, что «Нефтехимик» обменял его в «Спартак».

«Я разговаривал с «Нефтехимиком», и в клубе дали понять, что будут меня менять. Старался не акцентировать на этом внимание, полностью доверился агентам. Благодарен «Нефтехимику», но мне хочется расти. Это будет следующая ступенька в моей карьере. Хочется идти вперед и выходить из зоны комфорта. Надеюсь, все будет хорошо, — приводит слова Порядина «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ Порядин в 67 матчах набрал 37 очков (22+15), в 6 матчах плей-офф нападающий забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

26-летний Порядин стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика» по итогам прошедшего сезона КХЛ.

Всего на счету Порядина в КХЛ 375 матчей за «Нефтехимик» и 163 (79+84) набранных очка.