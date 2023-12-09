Порядин: «В команде нашу тройку с Морозовым называют бразильцами»

Нападающий «Спартака» и сборной дивизиона Боброва Павел Порядин рассказал о клюшках с бразильским принтом, которыми они с партнером Николаем Голдобиным играют на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Ваши клюшки на Матче звезд выполнены с бразильским принтом.

— В команде нашу тройку с Морозовым называют бразильцами. Жаль, что Ваня не приехал на Матч звезд. Мы решили организовать такой перформанс. С Ваней находимся на связи. Он смотрит, болеет за нас. Жаль, что получилось так, что он не смог сыграть. Втроем было бы интереснее и веселее. Но бывают такие моменты, как травмы. Сам Ваня находится на позитиве, у него еще все впереди.