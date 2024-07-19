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Сегодня, 07:21

Спортдир «Адмирала»: «Время, как и хоккей, не стоит на месте. Дальний Восток развивается, в том числе и в хоккейном плане»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков высказался о подготовке команды к сезону-2024/25 в КХЛ. Этим летом клуб подписал рекордные 10 пробных контрактов.

«В это межсезонье была проделана огромная работа. «Адмирал» был активен на трансферном рынке, поскольку результат прошлого сезона не устроил никого. Каждый игрок на данный момент в нашем клубе, будь то основной контракт, пробный или аренда. Они были подписаны поскольку, на наш взгляд, каждый из них нам подходит и способен принести пользу команде.

Как сказал коллега из «Амура» Вадим Покотило: нужно менять стереотипы, и мы эту точку зрения полностью поддерживаем. Думаю, в этом сезоне ситуация уже начала кардинально меняться со знаком плюс. Время, как и хоккей, не стоит на месте. Дальний Восток развивается, в том числе и в хоккейном плане. В этом сезоне у нас улучшились финансовые условия благодаря проделанной работе руководства. За что им отдельное спасибо. Мы смогли подписать игроков, которые не приехали доигрывать, а наоборот готовы развиваться и помогать клубу решать поставленные задачи», — цитирует Metaratings.ru Житкова.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
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