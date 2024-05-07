Павел Зубов стал старшим тренером «Лады»

Сегодня, 16:36
Пресс-служба «Лады» объявила о вхождении в тренерский штаб клуба Павла Зубова.
51-летний специалист является воспитанником академии тольяттинцев. В качестве защитника команды он дважды становился чемпионом России (1994, 1996).
К тренерской работе Зубов приступил в 2009 году. Он возглавлял жлобинский «Металлург» и «Сибирь», а также входил в тренерские штабы «Ак Барса» и «Локомотива».
По ходу минувшего сезона российский специлист возглавил пермский «Молот», с которым занял первое место в регулярном чемпионате ВХЛ.