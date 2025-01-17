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17 января, 23:45

Педан заявил, что в СКА нет безразличных к поражениям людей

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник СКА Андрей Педан прокомментировал поражение в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:7).

Два гола в концовке первого периода стали переломным моментом? Возможно. Очень неприятно пропускать в раздевалку две шайбы и уходить с таким отрывом. Это хоккей, с этим ничего не поделаешь. Мы были уверены, что нам хватит мастерства, чтобы сравнять счет.

Судейство помешало? Нет. Правила для всех одинаковые. Если шайбы отменили, значит, там действительно были нарушения. Мы не вправе обсуждать решения судей: они делают свою работу, а мы свою.

Роман Борисович [Ротенберг] замотивировал нас в перерыве. Сказал, что верит в команду и в третьем периоде нам будет по силам сравнять счет. В СКА нет безразличных людей, начиная с главного тренера», — сказал Педан Metaratings.ru.

СКА после 45 матчей в текущем сезоне набрал 55 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Metaratings
Андрей Педан
ХК СКА
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