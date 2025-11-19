Переговоры «Динамо» о продлении контрактов Уила, Ильенко и Адамчука остановлены после отставки Кудашова

Сегодня, 14:08
Как стало известно «СЭ», в «Динамо» хотят продлить контракт с Кириллом Адамчуком, Джорданом Уилом и Артемом Ильенко, но на данный момент все переговоры на паузе.
Приостановка переговоров связана с отставкой главного тренера Алексея Кудашова.
31-летний Адамчук в текущем сезоне сыграл за «Динамо» 27 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Защитник выступает за бело-голубых с 2024 года.
Нападающий Уил, играющий за московский клуб с 2022-го, в этом сезоне провел 27 матчей и набрал 22 (6+16) очка.
На счету 29-летнего Ильенко в FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 27 игр и 8 (5+3) очков. Форвард является игроком «Динамо» с 2023 года.
Бустег
так, Уила забираем в СКА
19.11.2025
Бустег
с ротеном попадут, но сразу вылетят
19.11.2025
alur66
В хк Динамо-руководство просто идиоты и неадекваты. Просто ЛОХИ. Им бы сейчас в плей офф попасть.
19.11.2025
Vitamin007
Давайте, еще и их, как Раша просрем!!!
19.11.2025