Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:42

Канарейкин — о будущем Мичкова в НХЛ: «Филадельфия» поможет ему раскрыть свой талант»

Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в разговоре с «СЭ» высказался о будущем нападающего Матвея Мичкова после перехода в «Филадельфию».

«Давайте пожелаем Матвею, чтобы он раскрыл себя в клубе НХЛ. Думаю, последние годы в его карьере были сложными. «Филадельфия» видит в нем свое будущее, они рассчитывают, что на нем получится постороить команду, поскольку выбрали его высоко на драфте. У Мичкова хорошие перспективы, все зависит только от него. «Филадельфия» поможет ему раскрыть свой талант», — сказал Канарейкин «СЭ».

Форвард перешел в СКА в 2020 году. Вместе с командой Мичков стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. В ноябре 2021 года он дебютировал в сборной России и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.

Прошедший сезон Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий сыграл 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.

Софья Грецкая

 

Матвей Мичков
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
Федор Канарейкин
0
Читайте также
ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Пловец Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

СКА объявил о переходе Мичкова в «Филадельфию»