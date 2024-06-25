Медведев: «У Мичкова есть все для того, чтобы стать суперзвездой»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфию».

«Я пожелал Матвею, чтобы он работой мог реализовать свой талант. Он начал свою карьеру очень ярко: это и Кубок Харламова и самый молодой гол за сборную России. У него все есть для того, чтобы стать не просто звездой, а суперзвездой. Для этого надо будет преодолевать много трудностей и себя. Но примеры положительные у нас есть — наши блестящие игроки в НХЛ: Овечкин, Капризов, Тарасенко, Малкин, Бобровский, который смог перебраться из Новокузнецка в НХЛ, стать ведущим хоккеистом «Флориды» и выиграть Кубок Стэнли, проведя 700 матчей. Этот список длинный.

Конечно, смена обстановки в его ситуации очень важна. Очень жаль, что не стало его папы, который был иногда для него даже слишком строгим наставником, настоящим шерпом, если так можно сказать.

Да, Матвею еще не исполнилось и 20 лет. Но мы помним, в каком возрасте наши великие советские хоккеисты показывали себя — те же Александр Мальцев и Павел Буре. У Матвея есть, с кого брать пример. Все вышеперечисленные своей работой, а не только талантом, смогли завоевать место под солнцем НХЛ и мирового хоккея, где они сейчас находятся. Доброго пути! Будем болеть и следить! Установка у него простая: каждый матч одну забил, одну отдал», — сказал Медведев «СЭ».

Форвард перешел в СКА в 2020 году. Вместе с командой Мичков стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ.

Прошедший сезон 19-летний Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий сыграл 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.