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Сегодня, 14:13

Перлини: «Поражение от «Автомобилиста» — это не вопрос старания»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Спартака» Брендан Перлини подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:3).

«Долгое время счет в игре оставался нулевым. А дальше мы допустили несколько ошибок. Счет 2:2 оставался на табло практически до самого конца. Мы прикладывали все усилия для победы. Поражение от «Автомобилиста» — это не вопрос старания. Просто мы совершили пару ошибок, но это хоккей. Что ж, нам теперь остается только перегруппироваться и как следует подготовиться к следующей игре», — сказал Перлини «РБ Спорт».

После матча с «Автомобилистом» «Спартак» сохранил за собой четвертое место в таблице Западной конференции. У команды Алексея Жамнова 56 очков после 46 игр.

Источник: «РБ Спорт»
Брендан Перлини
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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