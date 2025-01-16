Перлини: «Поражение от «Автомобилиста» — это не вопрос старания»

Нападающий «Спартака» Брендан Перлини подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:3).

«Долгое время счет в игре оставался нулевым. А дальше мы допустили несколько ошибок. Счет 2:2 оставался на табло практически до самого конца. Мы прикладывали все усилия для победы. Поражение от «Автомобилиста» — это не вопрос старания. Просто мы совершили пару ошибок, но это хоккей. Что ж, нам теперь остается только перегруппироваться и как следует подготовиться к следующей игре», — сказал Перлини «РБ Спорт».

После матча с «Автомобилистом» «Спартак» сохранил за собой четвертое место в таблице Западной конференции. У команды Алексея Жамнова 56 очков после 46 игр.