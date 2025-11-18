Першаков и Вагнер дисквалифицированы на один матч после игры «Сибири» с «Шанхай Дрэгонс»

18 ноября, 16:26
Нападающий «Сибири» Александр Першаков и форвард «Шанхай Дрэгонс» Остин Вагнер получили дисквалификации по итогам матча между командами в FONBET чемпионате КХЛ, сообщается на сайте лиги.
Игра между командами проходила в Новосибирске 17 ноября и завершилась победой гостей — 3:0.
19-летний Першаков получил дисквалификацию на один матч по п. 3.6 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки в последние пять минут матча).
28-летний Вагнер также получил одноматчевую дисквалификацию за непристойный жест. Кроме того, оба хоккеиста подверглись денежному штрафу.
Дмитрий
Товарищ Першаков,сам накинулся после игры. И получил в пятак знатно
