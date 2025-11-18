Видео
18 ноября, 16:26

Першаков и Вагнер дисквалифицированы на один матч после игры «Сибири» с «Шанхай Дрэгонс»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Сибири» Александр Першаков и форвард «Шанхай Дрэгонс» Остин Вагнер получили дисквалификации по итогам матча между командами в FONBET чемпионате КХЛ, сообщается на сайте лиги.

Игра между командами проходила в Новосибирске 17 ноября и завершилась победой гостей — 3:0.

19-летний Першаков получил дисквалификацию на один матч по п. 3.6 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки в последние пять минут матча).

28-летний Вагнер также получил одноматчевую дисквалификацию за непристойный жест. Кроме того, оба хоккеиста подверглись денежному штрафу.

Источник: КХЛ
1

  • Дмитрий

    Товарищ Першаков,сам накинулся после игры. И получил в пятак знатно

    18.11.2025

    КХЛ
    ХК Сибирь
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
    Остин Вагнер
