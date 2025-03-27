Первые на континенте! Атрибутика к старту плей-офф Кубка Гагарина

27 марта, 16:45
16 сильнейших команд начинают борьбу за трофей. К старту плей-офф КХЛ совместно с ее титульным партнером приготовила лимитированную коллекцию атрибутики.
Во главе проекта уникальные призы, которые достанутся болельщикам всех команд — участниц плей-офф. В каждом раунде будет разыгрываться ограниченное количество атрибутики. На первом этапе болельщики могут выиграть эксклюзивные рубашки, на которых в клубных цветах изображена карта города, а также отмечены координаты домашней арены.
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