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27 марта, 16:45

Первые на континенте! Атрибутика к старту плей-офф Кубка Гагарина

Фото КХЛ
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16 сильнейших команд начинают борьбу за трофей. К старту плей-офф КХЛ совместно с ее титульным партнером приготовила лимитированную коллекцию атрибутики.

Во главе проекта уникальные призы, которые достанутся болельщикам всех команд — участниц плей-офф. В каждом раунде будет разыгрываться ограниченное количество атрибутики. На первом этапе болельщики могут выиграть эксклюзивные рубашки, на которых в клубных цветах изображена карта города, а также отмечены координаты домашней арены.

Как заполучить коллекцию Первых к плей-офф FONBET чемпионата КХЛ? Поддерживай любимый клуб на сайте, копи баллы и обменивай их на ценные призы!

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