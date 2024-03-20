Первый тренер Кольцова заявил, что его гибель связана с семейными проблемами

Первый тренер экс-хоккеиста Константина Кольцова Владислав Остапенко прокомментировал смерть спортсмена.

«Он повздорил, это семейная ситуация. Я сам не могу понять, очень сложно, тяжело сейчас», — цитирует Остапенко ТАСС.

Также Остапенко добавил, что на днях тело Кольцова должны привезти в Минск.

19 марта стало известно, что полиция Майами начала расследование самоубийства Кольцова.

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за ряд клубов КХЛ и НХЛ. С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».