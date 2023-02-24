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Сегодня, 18:28

Первый тренер Зарипова: «Он легенда всего российского хоккея. Очень грустно, когда такие люди завершают карьеру»

Алина Савинова
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Сергей Кокорин, первый тренер нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, отреагировал на решение хоккеиста завершить карьеру игрока.

«Раз Данис так решил, значит пришла пора. Он легенда ЧМЗ, челябинского хоккея, Казани и всего российского хоккея. Очень грустно, когда такие люди завершают карьеру игрока, но это жизнь. Данису здоровья, и успехов в дальнейшем, кем бы он ни решил стать. Я уже получил приглашение на прощальный матч в июле, проводим достойно. Где эта игра пройдет, пока не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова Кокорина.

Также он рассказал, за счет Зарипов смог добиться выдающейся карьеры.

«За счет большой любви к хоккею, трудолюбия, силы воли и характера. В детстве он пропадал на стадионе, можно сказать, жил там. Данис прислал мне сообщение: «Спасибо большое, Сергей Иванович. Все победы благодаря тебе». Приятно, что он про меня не забывает», — добавил тренер.

Ранее 41-летний Зарипов сообщил, что матч регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ против «Металлурга», который проходит сегодня, 24 февраля, станет для него последним в карьере.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира и единственным пятикратным обладатель Кубка Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-zaripova-danis-legenda-rossijskogo-hokkeya-grustno-kogda-takie-lyudi-zavershayut-kar-eru/
Данис Зарипов
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