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Сегодня, 15:00

Первый в истории чемпионат КХЛ в формате 3х3 покажут в трансляции VK Видео в сообществе VK Спорт

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В четверг, 19 декабря, стартуют матчи регулярного сезона чемпионата КХЛ в формате 3х3 с участием профессиональных клубов.

В новом турнире примут участие восемь команд из трех стран — «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор», а также «Барыс» из Астаны и минское «Динамо».

Чемпионат продлится с декабря 2024 года по июль 2025-го. Сначала команды проведут 24 тура в рамках регулярного сезона, затем 6 лучших коллективов сыграют в суперфинале, который состоит из группового этапа и плей-офф. Финал турнира запланирован на 13 июля 2025 года.

Матчи чемпионата КХЛ 3х3 будут проходить на специальной площадке размером 34 на 18 метров с минимальным использованием разметки. Длительность каждого периода составит 7 минут чистого времени, перерыв между периодами будет длиться две минуты.

Зрители смогут посмотреть трансляции матчей в VK Видео — сообщество VK Спорт.

Хоккей
КХЛ
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