FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
28 октября, 16:52

Ротенберг встретился со сценаристом «Слова пацана»: «Впереди нас ждут большие дела»

Алина Савинова

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что провел встречу со сценаристом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и франшизы «Лед» Андреем Золотаревым.

«Провели рабочую встречу с Андреем Золотаревым — талантливым сценаристом, чьи работы уже стали знаковыми для современного кино и телевидения. Обсудили новые идеи и проекты на стыке хоккея, культуры и искусства. Подробности пока раскрывать рано, но уверен — впереди нас ждут большие дела», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

44-летний Ротенберг также является главным тренером сборной «России 25» и членом совета директоров «Динамо». В системе московкого клуба он занимается развитием детско-юношеского и молодежного хоккея.

Источник: https://t.me/rotenberg81/4558
5

  • spartsmen

    теперь "слово пахана" будут снимать.

    29.10.2025

  • zg

    Грядет "Слово Вротенберга,гордость и предубеждение на льду"

    28.10.2025

  • shpasic

    "Вставайте, граф! Вас ждут великие дела!" – сказал он, расталкивая Балаганова.

    28.10.2025

  • За спорт!

    Пацаны, дела у прокуратура.

    28.10.2025

  • Gordon

    Ромка и талант кинорежиссёра в себе обнаружил? :)

    28.10.2025

    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
