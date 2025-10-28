Ротенберг встретился со сценаристом «Слова пацана»: «Впереди нас ждут большие дела»

28 октября, 16:52
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что провел встречу со сценаристом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и франшизы «Лед» Андреем Золотаревым.
«Провели рабочую встречу с Андреем Золотаревым — талантливым сценаристом, чьи работы уже стали знаковыми для современного кино и телевидения. Обсудили новые идеи и проекты на стыке хоккея, культуры и искусства. Подробности пока раскрывать рано, но уверен — впереди нас ждут большие дела», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
44-летний Ротенберг также является главным тренером сборной «России 25» и членом совета директоров «Динамо». В системе московкого клуба он занимается развитием детско-юношеского и молодежного хоккея.
spartsmen
теперь "слово пахана" будут снимать.
29.10.2025
zg
Грядет "Слово Вротенберга,гордость и предубеждение на льду"
28.10.2025
shpasic
"Вставайте, граф! Вас ждут великие дела!" – сказал он, расталкивая Балаганова.
28.10.2025
За спорт!
Пацаны, дела у прокуратура.
28.10.2025
Gordon
Ромка и талант кинорежиссёра в себе обнаружил? :)
28.10.2025