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7 сентября 2016, 08:38

Петр Воробьев: "Локомотив" мог взять Кузнецова и Тарасенко, но пошел по другому пути"

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший главный тренер "Локомотива" Петр Воробьев отметил, что решение о возвращении клуба в КХЛ спустя год после авиакатастрофы 7 сентября 2011 года было абсолютно верным. Напомним, сегодня исполнилось 5 лет со дня страшной трагедии. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов. Воробьев возглавил новый состав "Локомотива".

- Ситуация была сложной, - цитирует ТАСС Воробьева. - Мнения было два - либо собрать по одному-два игрока из каждого клуба КХЛ и сразу начинать чемпионат, либо возвращаться через год. Юрий Яковлев (президент "Локомотива") решил, что нужно все подготовить для возвращения в следующем сезоне, и это было верно, потому что трагедия только-только произошла, игроки, которые погибли в катастрофе, еще совсем недавно были в раздевалках арены, хранящих память о них. И запускать туда новых игроков было просто некрасиво, неэтично; мысли были такие, что в раздевалке нужно сделать ремонт, обновить ее.

Можно было взять тех же Евгения Кузнецова, Владимира Тарасенко, которые уже тогда были лидерами своих команд. Но руководство клуба решило не идти по такому пути, предпочтя взять "вторых номеров" - это, например, Владислав Картаев, Даниил Апальков, Алексей Кручинин.

Играть мы стали в высшей лиге, все же уровень там выше, чем в молодежной. Но в Высшей хоккейной лиге, по сути, играли молодежной командой.

Источник: http://tass.ru/sport/3599924
Алексей Кручинин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Владислав Картаев
Даниил Апальков
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Локомотив (Ярославль)
Петр Воробьев
Юрий Яковлев
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