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Сегодня, 09:21

Петр Воробьев прокомментировал отставку сына с поста главного тренера «Металлурга»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер РФ Петр Воробьев высказался об отставке своего сына Ильи Воробьева с поста главного тренера «Металлурга».

«Как кто-то говорил: тренер — это то место работы, где нужно всегда быть готовым к увольнению. Почти 10 лет — это немалое время работы на одном месте. Посыпать пеплом голову нечего, нужно сделать правильные выводы. Думаю, он не учел, что будет такой напряженный чемпионат с таким количеством игр», — приводит слова Воробьева-старшего ТАСС.

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

Источник: https://tass.ru/sport/17513947
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Петр Воробьев
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