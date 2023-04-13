Петр Воробьев прокомментировал отставку сына с поста главного тренера «Металлурга»

Заслуженный тренер РФ Петр Воробьев высказался об отставке своего сына Ильи Воробьева с поста главного тренера «Металлурга».

«Как кто-то говорил: тренер — это то место работы, где нужно всегда быть готовым к увольнению. Почти 10 лет — это немалое время работы на одном месте. Посыпать пеплом голову нечего, нужно сделать правильные выводы. Думаю, он не учел, что будет такой напряженный чемпионат с таким количеством игр», — приводит слова Воробьева-старшего ТАСС.

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.