Петухов и Муранов перешли в «Адмирал» из «Динамо»

Владивостокский «Адмирал» объявил об обмене с московским «Динамо», в результате которого в клуб перешли нападающие Иван Муранов и Егор Петухов. Бело-голубые, в свою очередь, получили денежную компенсацию.

Петухов подписал односторонний контракт на один сезон. 30-летний хоккеист перешел в «Динамо» в прошлом году из «Барыса». Форвард провел в КХЛ 331 матч и набрал 67 очков.

Муранов подписал двустороннее соглашение на один сезон. 24-летний нападающий выступал за «Динамо» шесть сезонов, отыграв в КХЛ 315 матчей и набрав 48 очков.