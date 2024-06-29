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Сегодня, 20:15

Петухов и Муранов перешли в «Адмирал» из «Динамо»

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Владивостокский «Адмирал» объявил об обмене с московским «Динамо», в результате которого в клуб перешли нападающие Иван Муранов и Егор Петухов. Бело-голубые, в свою очередь, получили денежную компенсацию.

Петухов подписал односторонний контракт на один сезон. 30-летний хоккеист перешел в «Динамо» в прошлом году из «Барыса». Форвард провел в КХЛ 331 матч и набрал 67 очков.

Муранов подписал двустороннее соглашение на один сезон. 24-летний нападающий выступал за «Динамо» шесть сезонов, отыграв в КХЛ 315 матчей и набрав 48 очков.

КХЛ
ФК Динамо (Москва)
ХК Адмирал
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