Петунин о победе над ЦСКА: «Проспали начало, Самонов нас очень сильно подтащил»

Нападающий «Северстали» Александр Петунин подвел итоги третьего матча серии плей-офф КХЛ против ЦСКА (5:3).

«Проспали начало, Самонов нас очень сильно подтащил, болельщики гнали вперед, это и их победа. В конце молодцы, сыграли по счету, на себя много поймали, много травмированных ребят, но это плей-офф. Когда выигрываешь, всегда легче настраиваться, положительные эмоции. Главное — всегда оставаться командой», — приводит слова Петунина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» вышла вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 8 марта в Череповце.