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Сегодня, 13:51

Петунин: «Разин — мой тренер? Наверное, это так»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Александр Петунин в интервью «СЭ» рассказал о переходе в клуб и победе в Кубке Гагарина.

— Полное опустошение после такого напряженного сезона и плей-офф?

— Конечно. Что тут говорить. В нас не верили, но у нас единый кулак и единый коллектив. Думаю, в этом наш секрет, что хорошая команда и все играли друг за друга. Илья Набоков нас, конечно, очень много выручал.

— Обращали внимание на то, что не верили?

— Мы верили, а посторонние не верили и говорили, что мы «Локомотиву» проиграем, что ярославцы — фавориты. Но мы всем все доказали.

— Перед сезоном никто не ставил на «Магнитку». Новая команда, новый тренерский штаб, много молодежи. Как этот успех сложился?

— Не знаю. Сложно сказать. Наверное, звезды так совпали и все так получилось.

— Ваш переход полностью оправдался?

— Если выиграли, то, наверное, да.

— Как он случился?

— В мае должны были делать оффершит. Наверное, это не секрет. Не подписывал контракт с «Северсталью». Но там что-то не сложилось. Потом в сентябре особо не играл. Никита Коростелев запросил обмен и случился обмен. Так удачно сложились звезды.

— Можно ли сказать, что Разин — ваш тренер?

— Наверное, это так.

— В чем его секрет?

— Сложно сказать. Он делает команду. В первую очередь коллектив. У нас здоровое общение, здоровые отношения.

«Металлург» в финале Кубке Гагарина победил «Локомотив» (4-0). Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.

Александр Петунин
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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