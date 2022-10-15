Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:05

Кирилл Пилипенко: «Игра была за четыре очка»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко прокомментировал победу над «Куньлунем» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Принципиальный соперник. Мы находимся недалеко друг от друга. Нужна была победа — игра была за четыре очка. Хорошо сыграли в обороне, где-то в меньшинстве пропустили ненужные голы. В целом, всех с победой. Все молодчики. После игры с «Динамо» мы собрались, оттолкнулись от той игры. Здесь и шайбы залетели, и свои моменты реализовали. Это был ключ к победе», — цитирует пресс-служба клуба Пилипенко.

«Северсталь» набрала 19 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на десятом месте — 17 очков.

Источник: https://severstalclub.ru/news/kirill-pilipenko-nuzhna-byla-pobeda-igra-byla-za-chetyre-ochka-69a3c2bb9a/
Кирилл Пилипенко
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
0
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Михалкевич — о победе над «Куньлунем»: «Если бы не меньшинство, выиграли бы увереннее»