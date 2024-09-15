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Сегодня, 00:22

Пименов — о 1:6 с «Автомобилистом»: «Салават» полностью проиграл первый период»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Пименов прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:6).

— Полностью проиграли первый период, — приводит слова Пименова официальный сайт клуба. — Хорошее начало задает фору, тон игры. Из-за начала матча все пошло не так. Потом уже не смогли переломить ход матча. Соперник сделал результат за счет старта игры.

— В прошлых матчах «Салават» наоборот здорово начинал. Что в этот раз изменилось?

— Не знаю, что поменялось. Сейчас сложно поменялось. Если говорить об общей картине, вышли не готовыми. Соперник больше хотел победить, чем мы. Это было видно по игре.

— Много моментов не реализовали. Почему не удалось сыграть хладнокровно?

— Если не используем моменты, значит, не заслужили голы. Еще раз скажу, что все из-за начала матча. Плохо стартовали, поэтому не заслужили голы.

Екатеринбуржцы одержали самую крупную победу над уфимцами в истории противостояния.

«Автомобилист» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» (6) опустился на четвертое место на «Востоке».

Источник: Сайт Салавата Юлаева
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев

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