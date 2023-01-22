Писарев рассказал, когда сборная России опубликует список игроков на мартовский тренировочный сбор

Сегодня, 18:17
Тренер сборной России Николай Писарев рассказал «СЭ», когда будет опубликован список игроков на мартовские тренировочные сборы.
— Были ли у вас какие-то пожелания к тренерам, которые проводят сборы?
— Я общаюсь со всеми, как себя чувствуют футболисты. Есть команды, где поменялись тренеры. Есть понимание, что есть окна ФИФА, РФС нам ищет соперника. Мы должны быть готовы в начале марта дать список игроков. Каждый день важен для того, чтобы общаться и смотреть.
— Беспокоит ли чье-то состояние из потенциальных игроков сборной России?
— Нет, все в строю. Ни у кого нет серьезных повреждений. Надеюсь, что так и дальше будет.