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Сегодня, 18:17

Писарев рассказал, когда сборная России опубликует список игроков на мартовский тренировочный сбор

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Тренер сборной России Николай Писарев рассказал «СЭ», когда будет опубликован список игроков на мартовские тренировочные сборы.

— Были ли у вас какие-то пожелания к тренерам, которые проводят сборы?

— Я общаюсь со всеми, как себя чувствуют футболисты. Есть команды, где поменялись тренеры. Есть понимание, что есть окна ФИФА, РФС нам ищет соперника. Мы должны быть готовы в начале марта дать список игроков. Каждый день важен для того, чтобы общаться и смотреть.

— Беспокоит ли чье-то состояние из потенциальных игроков сборной России?

— Нет, все в строю. Ни у кого нет серьезных повреждений. Надеюсь, что так и дальше будет.

Николай Писарев
Сборная России по футболу
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