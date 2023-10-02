Плешков, Гернат, Барбер и Артамонов признаны лучшими игроками 4-й недели КХЛ-2023/24

Сегодня, 13:16
Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов четвертой недели турнира.
Лучшим вратарем впервые в карьере был признан Артемий Плешков из СКА. Он на прошедшей неделе одержал две победы в двух матчах, коэффициент надежности составил 0,50.
Лучшим защитником стал Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (2+3) очков в трех матчах недели. Гернат не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».
Райли Барбер из «Барыса» признан лучшим нападающим. Он набрал 6 (2+4) очков в трех матчах недели.
Лучшим новичком признан форвард Никита Артамонов («Торпедо»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели.