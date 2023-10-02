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Сегодня, 13:16

Плешков, Гернат, Барбер и Артамонов признаны лучшими игроками 4-й недели КХЛ-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов четвертой недели турнира.

Лучшим вратарем впервые в карьере был признан Артемий Плешков из СКА. Он на прошедшей неделе одержал две победы в двух матчах, коэффициент надежности составил 0,50.

Лучшим защитником стал Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (2+3) очков в трех матчах недели. Гернат не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Райли Барбер из «Барыса» признан лучшим нападающим. Он набрал 6 (2+4) очков в трех матчах недели.

Лучшим новичком признан форвард Никита Артамонов («Торпедо»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели.

Мартин Гернат
Райли Барбер
КХЛ
ФК Локомотив (Москва)
ХК Барыс
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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