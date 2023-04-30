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Сегодня, 17:03

Форвард ЦСКА Плотников: «Посмотрел «Короля и Шута», но сходства с «Горшком» не нашел»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от просмотра сериала «Король и Шут».

— Тебе говорили, что ты похож на «Горшка» из «Короля и Шута»?

— Как раз недавно посмотрел сериал, но сходства не нашел, — приводит «РБ Спорт» слова Плотникова.

— Как тебе сериал?

— Очень хорошо, что-то новое, было интересно смотреть. Прикольно, что из сериала сделали сказку и жизнь.

— Какая часть сериала понравилась большая: сказочная или реальная?

— Обе понравились! Смотришь, как люди больны своей идеей, к чему стремятся, как глубоко окунаются в эти сказки, а потом возвращаются в обычную жизнь.

После победы ЦСКА в сезоне-2022/23 хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 91 матч, в которых отметился 27 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-plotnikov-posmotrel-korolya-i-shuta-shodstva-s-gorshkom-ne-nashel/
Сергей Плотников
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