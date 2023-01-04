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Сегодня, 02:26

Плотников — о победе над «Динамо»: «Да, наверное, тяжело после оливье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Думаю, получилась острая игра, — цитирует пресс-служба клуба Плотникова. — Не давали зрителям расслабиться, счет был близкий. Было много хороших моментов у нас и у команды соперника. Хорошо, что нашли силы отыграться и вернуться в игру. В овертайме — это наш хлеб.

— Как подготовиться к таким играм после праздников. Наверное, атмосфера расслабляет? Сколько салатиков съели?

— Могу говорить только за себя. Было два дня выходных, праздновал спокойно, скромно. У меня маленький ребенок, нужно почаще высыпаться. Ложимся рано.

— Есть специфика подготовки после маленьких, но каникул?

— Да, наверное, тяжело после оливье. В первую же тренировку после праздников нужно включаться и быть ментально готовым к играм.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_plotnikov_v_overtayme_eto_nash_khleb_/
Сергей Плотников
Хоккей
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ХК ЦСКА (Москва)
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