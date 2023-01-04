Плотников — о победе над «Динамо»: «Да, наверное, тяжело после оливье»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Думаю, получилась острая игра, — цитирует пресс-служба клуба Плотникова. — Не давали зрителям расслабиться, счет был близкий. Было много хороших моментов у нас и у команды соперника. Хорошо, что нашли силы отыграться и вернуться в игру. В овертайме — это наш хлеб.

— Как подготовиться к таким играм после праздников. Наверное, атмосфера расслабляет? Сколько салатиков съели?

— Могу говорить только за себя. Было два дня выходных, праздновал спокойно, скромно. У меня маленький ребенок, нужно почаще высыпаться. Ложимся рано.

— Есть специфика подготовки после маленьких, но каникул?

— Да, наверное, тяжело после оливье. В первую же тренировку после праздников нужно включаться и быть ментально готовым к играм.