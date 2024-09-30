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Сегодня, 05:42

Плотников — о поражении от «Куньлуня»: «Четыре заброшенные шайбы — с таким количеством голов нужно побеждать»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард СКА Сергей Плотников подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:4).

«Четыре заброшенные шайбы — это неплохой результат. С таким количеством нужно побеждать. Просто в обороне акценты расставить иначе. Не всегда мы сможем забрасывать восемь, как двумя днями ранее», — приводит слова Плотникова официальный сайт КХЛ.

У СКА прервалась серия из 5 побед подряд. В турнирной таблице «Запада» армейцы находятся на третьей строчке, набрав 13 очков в 10 матчах. «Куньлунь» занимает 10-е место с 8 баллами.

Сергей Плотников
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА

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