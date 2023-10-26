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26 октября, 19:56

Плотников рассказал, чего не хватает ЦСКА для стабильной игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

«Результат есть, так что итог положительный. Сейчас это самое главное. Думаю, первый период был за нами. Играли хорошо, уверенно. Потом что-то разладилось. Было много удалений. Это, думаю, сыграло свою роль. Хабаровск перехватил инициативу, и мы не так часто возвращались в игру, играя в атаке. Всегда здорово приезжать сюда, нравится играть на этой арене. Здесь всегда классная поддержка, люди любят хоккей и умеют болеть. Наших болельщиков также было слышно, поэтому очень приятно играть в такой атмосфере. Чего не хватает команде, чтобы играть более стабильно? Надо больше играть с шайбой, быстрее принимать решения с ней. Ну и все вперед, все вперед! Плюс создавать помеху вратарю, закрывать его, важна игра под воротами», — приводит слова Плотникова Metaratings.ru.

ЦСКА (26 очков) после 23 игр занимает 5-е место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (22) идет 9-м месте на «Востоке» после 22 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/plotnikov-rasskazal-chego-ne-khvataet-cska-dlya-stabilnoi-igry-299064/
Сергей Плотников
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК ЦСКА (Москва)
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