Плотников рассказал, как относится к возможному введению плей-ин в КХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал, как относится к возможному введению плей-ин в КХЛ.

«Перекрестный плей-офф? Я не понял, не раскусил, в первом раунде вылетел. После этого сезон для меня закончился. Как отношусь к возможному введению плей-ин? Честно говоря, не знаю. Это, наверное, будет немножко тяжело, потому что будет дополнительный раунд. Кто играл в плей-офф и доходил до конца, понимает, насколько это тяжело. Непонятно, как это будет на состоянии игроков сказываться. Зависит от того, как будет проходить плей-офф. Если будут дополнительные выходные, то, возможно, стоит такой вариант рассмотреть. А так, наверное, будет немножко тяжело, — приводит слова Плотникова Legalbet.

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.

Победителем Кубка Гагарина-2024 стал магнитогорский «Металлург», обыгравший «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.