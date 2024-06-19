Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:00

Плотников рассказал, как относится к возможному введению плей-ин в КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал, как относится к возможному введению плей-ин в КХЛ.

«Перекрестный плей-офф? Я не понял, не раскусил, в первом раунде вылетел. После этого сезон для меня закончился. Как отношусь к возможному введению плей-ин? Честно говоря, не знаю. Это, наверное, будет немножко тяжело, потому что будет дополнительный раунд. Кто играл в плей-офф и доходил до конца, понимает, насколько это тяжело. Непонятно, как это будет на состоянии игроков сказываться. Зависит от того, как будет проходить плей-офф. Если будут дополнительные выходные, то, возможно, стоит такой вариант рассмотреть. А так, наверное, будет немножко тяжело, — приводит слова Плотникова Legalbet.

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.

Победителем Кубка Гагарина-2024 стал магнитогорский «Металлург», обыгравший «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.

Источник: Legalbet
Сергей Плотников
КХЛ
ХК СКА
0
Читайте также
«Матч ТВ» отстранил комментатора за фразу о «шмарах» в прямом эфире
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Хоккеист Макеев: «Хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали КХЛ»