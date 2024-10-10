Плотников стал четвертым игроком в истории с 900 и более матчами в КХЛ

Матч FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо» стал для форварда СКА Сергея Плотникова 900-й в лиге. 34-летний россиянин стал четвертым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 или более матчей. Лидером является Евгений Бирюков (1001), на втором месте Евгений Шипачев (999), замыкает тройку Илья Каблуков (972). До этого матча Плотников набрал 5 (5+0) очков в 10 играх текущего сезона.